Зинченко помог "МанСити" выйти в плей-офф Лиги чемпионов, "Марсель" установил антирекорд

Украинец вышел на замену в матче против "Олимпиакоса", его команда осталась лидером группы

В среду вечером состоялось еще восемь матчей группового этапа. Узнавайте все результаты среды в Лиге чемпионов. В Греции английский "Манчестер Сити" скромно обыграл "Олимпиакос" (1:0) и обеспечил себе место в плей-офф турнира уже после четырех туров. Единственный мяч в Пирее забил 20-летний Фил Фоден на 36-й минуте.

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Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 78-й минуте вместо французского защитника Бенжамена Менди. Гости без особых усилий довели дело до выигрыша. Четыре победы подряд позволили подопечным Пепа Гвардиолы досрочно выйти в 1/8 финала. Смотрите обзор матча "Олимпиакос" – "Манчестер Сити".

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Во второй игре квартета С "Порту" справился на выезде с "Марселем" – 2:0. Для французской команды это поражение стало 13-м (!) подряд в Лиге чемпионов, что является антирекордом турнира. Ранее 12 раз подряд в 2003-2005 годах проигрывал бельгийский "Андерлехт". Причем, в нынешнем сезоне подопечные португальского тренера Андре Виллаша-Боаша не забили ни одного мяча.

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