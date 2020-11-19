Матч "Олимпик" – "Заря" отменен. У хозяев некому стоять на "раме"

Матч Премьер-лиги Украины "Олимпик" – "Заря", который должен был состояться в Киеве 21 ноября, отменен из-за вспышки коронавируса в составе дончан.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ, отмечая, что у "Олимпика" не осталось ни одного здорового вратаря. А согласно медпротоколу, для участия в игре у команды должно быть 13 футболистов, включая голкипера.

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Ранее президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, что у них заболели 13-14 человек. "Осталось всего пару футболистов. Поэтому оставшийся коллектив уходит на самоизоляцию. Увы, но с "Зарей" нам просто некем играть. Мы не можем поставить в ворота полевого игрока. Это не вариант".

Реклама "Олимпик" Донецк / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Отметим, что среди тех, у кого по результатам тестов диагностировали COVID-19, оказался и главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский.

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Ранее мы писали, что коронавирусом заразились все игроки одного из ведущих баскетбольных клубов Украины. У команды "Тернополь" выступать сейчас в Суперлиге некому.

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