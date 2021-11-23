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А зарплату не подняли: Петракова кинули с повышением в сборной Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 00:04
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После выхода в плей-офф ЧМ-2022 Главный тренер сборной Украины Александр Петраков избавился от приставки исполняющий обязанности
Тренер сборной Украины Петраков
Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Победа над Боснией сделала Петракова полноценным тренером сборной Украины, но это никак не отразилось на окладе коуча.

Читайте также: Это кусок моей работы: Шевченко присвоил себе заслугу выхода Украины в плей-офф ЧМ-2022

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По информации программы ТаТоТаке, оклад Петракова остался на том же уровне.

Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины
Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины / Фото: Reuters

Но в контракте тренера предусмотрены бонусы – если он выведет команду в финальную часть ЧМ-2022, то в разы отобьет свою зарплату.

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Как мы писали ранее, Петраков зарабатывал в сборной Украины в семь раз меньше Андрея Шевченко – 10 тысяч долларов в месяц.

И это ему подняли зарплату вдвое по сравнению с его окладом с юниорской сборной U-19, с которой он становился чемпионом мира.

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6
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7
Десна
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8
Верес
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9
Металлист 1925
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10
Колос
14
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11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
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