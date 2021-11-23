А зарплату не підняли: Петракова кинули із підвищенням у збірній України

Після виходу в плей-офф ЧС-2022 Головний тренер збірної України Олександр Петраков позбавився приставки виконуючий обов'язки

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Перемога над Боснією зробила Петракова повноцінним тренером збірної України, але це ніяк не позначилося на окладі коуча.

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За інформацією програми ТаТоТаке, оклад Петракова залишився на тому ж рівні.

Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної України / Фото: Reuters

Але в контракті тренера передбачені бонуси – якщо він виведе команду до фінальної частини ЧС-2022, то в рази відіб'є свою зарплату.

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Як ми писали раніше, Петраков заробляв у збірній України в сім разів менше за Андрія Шевченка – 10 тисяч доларів на місяць.

І це йому підняли зарплату вдвічі порівняно з його окладом із юніорською збірною U-19, з якою він ставав чемпіоном світу.