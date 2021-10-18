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А о сборной кто-то подумал? Футболист национальной команды Украины переведен в дубль

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 18:23
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Лидер луганской Зари рискует пропустить оставшиеся матчи чемпионата УПЛ и Лиги конфедераций
Владислав Кочергин переведен в дубль
Владислав Кочергин переведен в дубль / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

А кроме того, хавбек может оказаться вне заявки сборной Украины, если потеряет игровую практику в своем клубе. Причина всех этих неприятностей – решение руководства луганчан перевести Кочергина во вторую команду, сообщает ТаТоТаке.

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Как сообщает источник, 25-летний полузащитник решил не продлевать контракт с Зарей, который заканчивается летом 2022 года.

Уже в январе следующего года игрок сборной Украины сможет подписать предварительный контракт с новым клубом, в который сможет бесплатно перейти будущим летом.

Лидер Зари Владислав Кочергин
Лидер Зари Владислав Кочергин / Фото: Getty Images

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Руководство Зари не намерено просто так расставаться с ведущим футболистом, цена которого по данным Transfermarkt составляет 2,5 млн евро, и предложило ему продлить соглашение на три года. Но Кочергин отказался подписывать улучшенное соглашение.

В текущем сезоне Владислав забил 5 голов в 10 матчах УПЛ. Также лидер Зари впервые получил вызов в сборную Украины и успел сыграть в товарищеском матче против Чехии (1:1).

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Напомним, что в летнее межсезонье ведущим полузащитником Зари интересовались греческий ПАОК и даже клуб Серии А Венеция.

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