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Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
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Пора возвращаться! Президент Динамо готов подписать Ярмоленко

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
18 октября, 16:42
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Возвращение Андрея Ярмоленко в киевское Динамо вполне реально, но для этого необходимо выполнить одно условие
Игорь Суркис готов к возвращению Ярмоленко
Игорь Суркис готов к возвращению Ярмоленко / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент киевского Динамо Игорь Суркис не против того, чтобы вингер сборной Украины и английского Вест Хема Андрей Ярмоленко завершил карьеру в своем родном клубе, по примеру Андрея Шевченко.

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В тоже время, по словам владельца клуба, определенности в этом вопросе пока нет.

"Возвращение Андрея в Динамо? Такой договорённости нет, это зависит от обеих сторон.

Если у него будет желание, я с удовольствием дам ему возможность закончить карьеру в родном клубе.

С большим уважением отношусь к тому, что он сделал для Динамо, и считаю его очень порядочным человеком", – цитирует слова Суркиса Youtube-канал ТаТоТаке.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко

Отметим, что Андрей Ярмоленко был одной из культовых фигур в составе "бело-синих". В киевском Динамо он провел 10 лет, сыграв за это время 370 матчей, в которых забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

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В 2017 году Ярмоленко перешел за 25 миллионов евро в дортмундскую Боруссию, а летом 2018 года стал игроком Вест Хема.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл за "молотобойцев" в 10 поединках, но результативными действиями не отличался.

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Контракт с лондонским Вест Хемом у Ярмоленко заканчивается 30 июня 2022 года.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко попал в ТОП-100 бомбардиров сборных.

Смотрите какие голы забивал за киевское Динамо Андрей Ярмоленко.

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5
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6
Александрия
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7
Десна
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17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
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7:16
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12
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