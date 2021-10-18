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А про збірну хтось подумав? Футболіст національної команди України переведений в дубль

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 жовтня, 18:23
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Лідер луганської Зорі ризикує пропустити решту матчів чемпіонату УПЛ і Ліги конфедерацій
Владислав Кочергін переведений в дубль
Владислав Кочергін переведений в дубль / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

А крім того, хавбек може опинитися поза заявкою збірної України, якщо втратить ігрову практику в своєму клубі. Причина всіх цих неприємностей – рішення керівництва луганчан перевести Кочергіна в другу команду, повідомляє ТаТоТаке.

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Як повідомляє джерело, 25-річний півзахисник вирішив не продовжувати контракт із Зорею, який закінчується влітку 2022 року.

Уже в січні наступного року гравець збірної України зможе підписати попередній контракт з новим клубом, в який зможе безкоштовно перейти наступного літа.

Лідер Зорі Владислав Кочергін
Лідер Зорі Владислав Кочергін / Фото: Getty Images

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Керівництво Зорі не має наміру просто так розлучатися з провідним футболістом, ціна якого за даними Transfermarkt становить 2,5 млн євро, і запропонувало йому продовжити угоду на три роки. Але Кочергін відмовився підписувати поліпшену угоду.

У поточному сезоні Владислав забив 5 голів у 10 матчах УПЛ. Також лідер Зорі вперше отримав виклик до збірної України і встиг зіграти в товариському матчі проти Чехії (1:1).

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Нагадаємо, що в літнє міжсезоння провідним півзахисником Зорі цікавилися грецький ПАОК і навіть клуб Серії А Венеція.

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