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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

УЕФА – стукачи и трусы! Венгрия отреагировала на расистские санкции за Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
10 июля, 20:26
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За обезьяньи уханья и перечеркнутого черного человечка УЕФА наказал Венгрию тремя матчами без зрителей. Министр иностранных дел страны выступил с гневным ответом
Сийярто и УЕФА. Коллаж - "Сегодня"
Сийярто и УЕФА. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, AFP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение дисциплинарного комитета УЕФА, обязавшего сборную Венгрии провести три матча (один – условно) без зрителей из-за дискриминационного поведения ее фанатов на Евро-2020.

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"Прошло полтора года игры при пустых трибунах, и мы, венгры, снова показали Европе и всему миру, каково это – иметь настоящую футбольную атмосферу на футбольном матче. Четыре матча чемпионата Европы в Будапеште навсегда останутся в памяти для всех. Из-за ограничений по количеству зрителей на других стадионах (кроме Лондона) у нас было больше всего зрителей и самая захватывающая атмосфера"

"Но вчера УЕФА закрыл "Пушкаш Арену" на три матча из-за дискриминационных заявлений болельщиков! И это не шутка!!!"

"Похоже, в УЕФА до сих пор работают стукачи, которым больше нечего делать, кроме как писать отчеты о том, что кто-то сказал (или не сказал) на поле. Как при коммунизме: доказательства не нужны, обвинений от стукача достаточно"

"Что опять говорит УЕФА таким решением? Выбегать на поле во время гимна и провоцировать игроков, поющих гимн – ничего страшного. Слепить вратаря соперника лазером – все в порядке. Бросать посторонние предметы в болельщиков соперника – хорошо. Но проводить матч при аншлаге, болеть, создать прекрасную атмосферу – за это стадион следует закрыть"

"Комитет, принимающий такое решение, – жалкий и трусливый орган. Им должно быть стыдно за себя!" – написал у себя в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Напомним, что во время группового этапа Евро-2020 венгерские ультрас по-обезьяньи ухали в адрес французских полузащитников Поля Погба и Нголо Канте. А перед той игрой фанаты сборной Венгрии пронесли баннер с перечеркнутым черным человечком на одном колене.

В матчах без зрителей, которыми наказана Венгрия, она обязана вывесить баннер с надписью Equal Game ("Равная игра"). Кроме того, венгры должны заплатить УЕФА штраф в размере 100 тысяч евро.

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