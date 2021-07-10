УЄФА – стукачі і боягузи! Угорщина відреагувала на расистські санкції за Євро-2020

За мавпячі вигуки і перекресленого чорного чоловічка УЄФА покарала Угорщину трьома матчами без глядачів. Міністр закордонних справ країни виступив з гнівною відповіддю

Сіярто і УЄФА - колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters, AFP

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення дисциплінарного комітету УЄФА, який зобов'язав збірну Угорщини провести три матчі (один – умовно) без глядачів через дискримінаційну поведінку її фанатів на Євро-2020.

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"Минуло півтора року гри за порожніх трибунах, і ми, угорці, знову показали Європі і всьому світу, як це – мати справжню футбольну атмосферу на футбольному матчі. Чотири матчі чемпіонату Європи в Будапешті назавжди залишаться в пам'яті для всіх. Через обмеження за кількістю глядачів на інших стадіонах (крім Лондона) у нас було найбільше глядачів і найбільш захоплююча атмосфера"

"Але вчора УЄФА закрив "Пушкаш Арену" на три матчі через дискримінаційні заяви уболівальників! І це не жарт!!!"

"Схоже, в УЄФА досі працюють стукачі, яким більше нема чого робити, окрім як писати звіти про те, що хтось сказав (або не сказав) на полі. Як за комунізму: докази не потрібні, звинувачень від стукача досить"

"Що знову проголошує УЄФА таким рішенням? Вибігати на поле під час гімну і провокувати гравців, які співають гімн – нічого страшного. Сліпити воротаря суперника лазером – усе гаразд. Кидати сторонні предмети в уболівальників суперника – окей. Але проводити матч за аншлагу, вболівати, створювати прекрасну атмосферу – за це стадіон слід закрити"

"Комітет, який ухвалює таке рішення, – жалюгідний і боягузливий орган. Їм має бути соромно за себе!" – написав у себе в Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Нагадаємо, що під час групового етапу Євро-2020 угорські ультрас по-мавп'ячи вигукували на адресу французьких півзахисників Поля Погба і Нголо Канте. А перед тією грою фанати збірної Угорщини пронесли банер з перекресленим чорним чоловічком на одному коліні.

У матчах без глядачів, якими покарана Угорщина, вона зобов'язана вивісити банер з написом Equal Game ("Рівна гра"). Крім того, угорці мають заплатити УЄФА штраф у розмірі 100 тисяч євро.