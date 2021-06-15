Сильнейший шахматист мира поддержал Францию на Евро-2020

Действующий чемпион мира по шахматам и лидер рейтинга ФИДЕ Магнус Карлсен сфотографировался в футболке сборной Франции перед матчем с Германией

Магнус Карлсен в футболке сборной Франции / Фото: Instagram

Сегодня на чемпионате Европы будет сыгран суперматч. В Мюнхене встречаются сборные Франции и Германии. Матч начнется в 22:00. Мы ведем онлайн трансляцию поединка Франция – Германия.

Накануне встречи действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал в Instagram пост в поддержку сборной Франции, отметив нападающего Карима Бензема.

Карлсен сфотографировался в форме французской команды и написал: "Фан-клуб Карима Бензема".

Напомним, что на нашем сайте идет стрим матча Франция – Германия. Смотрите вместе с нами прямую трансляцию поединка, общайтесь с комментатором и будьте в курсе всего, что происходит на поле.

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