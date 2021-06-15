Найсильніший шахіст світу підтримав Францію на Євро-2020

Чинний чемпіон світу з шахів і лідер рейтингу ФІДЕ Магнус Карлсен сфотографувався у футболці збірної Франції перед матчем з Німеччиною

Магнус Карлсен у футболці збірної Франції / Фото: Instagram

Сьогодні на чемпіонаті Європи буде зіграний суперматч. У Мюнхені зустрічаються збірні Франції та Німеччини. Матч розпочнеться о 22:00. Ми ведемо онлайн трансляцію поєдинку Франція – Німеччина.

Напередодні зустрічі діючий чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен опублікував в Instagram пост в підтримку збірної Франції, відмітивши нападаючого Каріма Бензема.

Карлсен сфотографувався у формі французької команди і написав: "Фан-клуб Каріма Бензема".

Нагадаємо, що на нашому сайті йде стрім матчу Франція – Німеччина. Дивіться разом з нами пряму трансляцію поєдинку, спілкуйтеся з коментатором і будьте в курсі всього, що відбувається на полі.

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