15 червня 86’
Угорщина 0
Португалія 0
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Найсильніший шахіст світу підтримав Францію на Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 червня, 20:06
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Чинний чемпіон світу з шахів і лідер рейтингу ФІДЕ Магнус Карлсен сфотографувався у футболці збірної Франції перед матчем з Німеччиною
Магнус Карлсен у футболці збірної Франції
Магнус Карлсен у футболці збірної Франції / Фото: Instagram

Сьогодні на чемпіонаті Європи буде зіграний суперматч. У Мюнхені зустрічаються збірні Франції та Німеччини. Матч розпочнеться о 22:00. Ми ведемо онлайн трансляцію поєдинку Франція – Німеччина.

Напередодні зустрічі діючий чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен опублікував в Instagram пост в підтримку збірної Франції, відмітивши нападаючого Каріма Бензема.

Карлсен сфотографувався у формі французької команди і написав: "Фан-клуб Каріма Бензема".

Нагадаємо, що на нашому сайті йде стрім матчу Франція – Німеччина. Дивіться разом з нами пряму трансляцію поєдинку, спілкуйтеся з коментатором і будьте в курсі всього, що відбувається на полі.

Читайте також: Франція – Німеччина: прогноз коментатора на матч Євро-2020

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 15 червня
0:0 (86’)
Дивись на: Трансляція
22:00
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Середа, 16 червня
16:00
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19:00
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22:00
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Четвер, 17 червня
16:00
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