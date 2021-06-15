14 июня 16:00 Видео
Шотландия 0
Чехия 2
14 июня 19:00 Видео
Польша 1
Словакия 2
14 июня 22:00 Видео
Испания 0
Швеция 0
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Пусть финны пропарят сборную России: во Львове необычно приглашают в фан-зону

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 00:15
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В столице Галичины планируют массовый просмотр матча чемпионата Европы между финнами и россиянами, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге
/ Фото: Twitter

В украинских городах продолжают приглашать публику в специальные фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020. В среду во Львове вновь зазывают поклонников футбола поболеть против сборной России в матче с командой Финляндии. Начнется он 16 июня в 16:00. Кроме всего прочего, среди болельщиков разыграют необычные призы.

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"Пусть финны хорошо пропарят игроков команды соперника", – с таким девизом будет проходить просмотр. Стоимость билета в фан-зону – 50 гривен. А среди гостей разыграют 50 сертификатов на бесплатный поход в финскую сауну. Напомним, во время матча Россия – Бельгия во Львове болельщикам бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота хозяев стадиона в Санкт-Петербурге.

Накануне фанат из Словакии угощал водкой в Питере в метро. Пили из одной рюмки.

В первом туре россияне были разгромлены бельгийцами в Питере, а финская команда сумела взять верх над датчанами в Копенгагене. Вашему вниманию – турнирные таблицы всех групп Евро-2020.

Смотрите обзор матча Бельгия – Россия:

Сборная Украины следующий матч сыграет в четверг с соперниками из Северной Македонии в Бухаресте.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:2
Видео О матче
1:2
Видео О матче
0:0
Видео О матче
Вторник, 15 июня
19:00
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22:00
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Среда, 16 июня
16:00
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