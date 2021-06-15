Пусть финны пропарят сборную России: во Львове необычно приглашают в фан-зону

В столице Галичины планируют массовый просмотр матча чемпионата Европы между финнами и россиянами, который пройдет в среду в Санкт-Петербурге

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В украинских городах продолжают приглашать публику в специальные фан-зоны для просмотра матчей Евро-2020. В среду во Львове вновь зазывают поклонников футбола поболеть против сборной России в матче с командой Финляндии. Начнется он 16 июня в 16:00. Кроме всего прочего, среди болельщиков разыграют необычные призы.

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"Пусть финны хорошо пропарят игроков команды соперника", – с таким девизом будет проходить просмотр. Стоимость билета в фан-зону – 50 гривен. А среди гостей разыграют 50 сертификатов на бесплатный поход в финскую сауну. Напомним, во время матча Россия – Бельгия во Львове болельщикам бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота хозяев стадиона в Санкт-Петербурге.

Накануне фанат из Словакии угощал водкой в Питере в метро. Пили из одной рюмки.

В первом туре россияне были разгромлены бельгийцами в Питере, а финская команда сумела взять верх над датчанами в Копенгагене. Вашему вниманию – турнирные таблицы всех групп Евро-2020.

Смотрите обзор матча Бельгия – Россия:

Сборная Украины следующий матч сыграет в четверг с соперниками из Северной Македонии в Бухаресте.