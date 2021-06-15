14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 19:00 Відео
Польща 1
Словаччина 2
14 червня 22:00 Відео
Іспанія 0
Швеція 0
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Нехай фіни пропарять збірну Росії – у Львові незвично запрошують до фан-зони

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
15 червня, 00:15
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У столиці Галичини планують масовий перегляд матчу чемпіонату Європи між фінами і росіянами, який пройде в середу в Санкт-Петербурзі
/ Фото: Twitter

В українських містах продовжують запрошувати публіку в спеціальні фан-зони для перегляду матчів Євро-2020. У середу у Львові знову зазивають шанувальників футболу вболівати проти збірної Росії в матчі з командою Фінляндії. Розпочнеться він 16 червня о 16:00. Крім усього іншого, серед уболівальників розіграють незвичайні призи.

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"Нехай фіни добре пропарять гравців команди суперника", – з таким девізом буде проходити перегляд. А серед гостей розіграють 50 сертифікатів на безкоштовний похід у фінську сауну. Вартість квитка в фан-зону – 50 гривень. Нагадаємо, під час матчу Росія – Бельгія у Львові вболівальникам безкоштовно наливали пиво за кожен гол у ворота господарів стадіону в Санкт-Петербурзі.

Напередодні фанат зі Словаччини пригощав горілкою в Пітері в метро. Пили з однієї чарки.

У першому турі росіяни були розгромлені бельгійцями в Пітері, а фінська команда зуміла взяти гору над данцями в Копенгагені. Вашій увазі – турнірні таблиці всіх груп Євро-2020.

Дивіться огляд матчу Бельгія – Росія:

Збірна України наступний матч зіграє в четвер з суперниками з Північної Македонії в Бухаресті.

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Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
0:0
Відео Про матч
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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Середа, 16 червня
16:00
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