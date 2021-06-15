Нехай фіни пропарять збірну Росії – у Львові незвично запрошують до фан-зони

У столиці Галичини планують масовий перегляд матчу чемпіонату Європи між фінами і росіянами, який пройде в середу в Санкт-Петербурзі

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В українських містах продовжують запрошувати публіку в спеціальні фан-зони для перегляду матчів Євро-2020. У середу у Львові знову зазивають шанувальників футболу вболівати проти збірної Росії в матчі з командою Фінляндії. Розпочнеться він 16 червня о 16:00. Крім усього іншого, серед уболівальників розіграють незвичайні призи.

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"Нехай фіни добре пропарять гравців команди суперника", – з таким девізом буде проходити перегляд. А серед гостей розіграють 50 сертифікатів на безкоштовний похід у фінську сауну. Вартість квитка в фан-зону – 50 гривень. Нагадаємо, під час матчу Росія – Бельгія у Львові вболівальникам безкоштовно наливали пиво за кожен гол у ворота господарів стадіону в Санкт-Петербурзі.

Напередодні фанат зі Словаччини пригощав горілкою в Пітері в метро. Пили з однієї чарки.

У першому турі росіяни були розгромлені бельгійцями в Пітері, а фінська команда зуміла взяти гору над данцями в Копенгагені. Вашій увазі – турнірні таблиці всіх груп Євро-2020.

Дивіться огляд матчу Бельгія – Росія:

Збірна України наступний матч зіграє в четвер з суперниками з Північної Македонії в Бухаресті.