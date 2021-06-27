27 июня 19:00 О матче
Нидерланды 0
Чехия 2
27 июня 45+3’
Бельгия 1
Португалия 0
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
3 июля 19:00
Чехия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Оранжевая армия утонула в слезах: яркие фото болельщиков матча Нидерланды – Чехия

Александр Трикиша Александр Трикиша
27 июня, 21:34
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Болельщики Нидерландов и Чехии устроили настоящий праздник на трибунах арены в Будапеште. Вот только после финального свистка одна сторона рыдала
Болельщики Нидерландов и Чехии веселились в Будапеште
Болельщики Нидерландов и Чехии веселились в Будапеште / Фото: Reuters

Сборная Нидерландов сенсационно уступила Чехии в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0 и покинула турнир. Видео голов и обзор матча Нидерланды – Чехия есть на нашем сайте.

Хотя до старта матча ничто не предвещало нидерландцам беды. Болельщики "оранжевых" заполонили арену в Будапеште и веселились на трибунах. Сразу и не скажешь, что нидерландцы играли не у себя дома.

Напомним, Чехия одержала победу благодаря голам Томаша Голеша и Патрика Шика. Еще при счете 0:0 Нидерланды остались в меньшинстве после удаления Матейса де Лигта.

Смотрите, как сборную Дании встретили дома после разгрома Уэльса: мурашки по коже! Футболистам и тренеру датской команды после возвращения из Амстердама, где они одолели валлийцев в 1/8 финала, рукоплескали так, словно они уже выиграли Евро.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
0:2
Смотри на: О матче
1:0 (45+3’)
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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22:00
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