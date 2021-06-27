27 июня 81’
Нидерланды 0
Чехия 2
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Нидерланды – Чехия: видео обзор матча Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июня, 20:25
Копировать ссылку
Лучшие моменты матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии
На поле было много борьбы
На поле было много борьбы / Фото: REUTERS

В Будапеште проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы. Победитель нашей группы сборная Нидерландов встречается с командой Чехии. Мы ведем-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Чехия. А здесь будем выкладывать видео голов, обзоры таймов и ключевых событий встречи.

Нидерланды – Чехия – 0:2

0:1. 68' Голеш
0:2. 80' Шик

Обзор первого тайма. Не очень много создали опасных моментов команды, хотя ближе к голу были голландцы.

55 минута. Де Лигт получает красную карточку и оставляет Нидерланды вдесятером.

68 минута. После розыгрыша углового ошибся на выходе вратарь и Голеш головой отправил мяч в сетку.

80 минута. Быстрая контратака чехов и Шик завершает ее точным ударом в ближний угол

Напомним, что ранее в четвертьфинал Евро-2020 уже вышли сборные Дании и Италии. А сборная Украины сыграет свой матч плей-офф 29 июня против Швеции.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

15 100 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 27 июня
0:2 (81’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять