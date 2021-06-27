Нидерланды – Чехия: видео обзор матча Евро-2020

В Будапеште проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы. Победитель нашей группы сборная Нидерландов встречается с командой Чехии. Мы ведем-онлайн трансляцию матча Нидерланды – Чехия. А здесь будем выкладывать видео голов, обзоры таймов и ключевых событий встречи.
Нидерланды – Чехия – 0:2
0:1. 68' Голеш
0:2. 80' Шик
Обзор первого тайма. Не очень много создали опасных моментов команды, хотя ближе к голу были голландцы.
55 минута. Де Лигт получает красную карточку и оставляет Нидерланды вдесятером.
68 минута. После розыгрыша углового ошибся на выходе вратарь и Голеш головой отправил мяч в сетку.
80 минута. Быстрая контратака чехов и Шик завершает ее точным ударом в ближний угол
Напомним, что ранее в четвертьфинал Евро-2020 уже вышли сборные Дании и Италии. А сборная Украины сыграет свой матч плей-офф 29 июня против Швеции.