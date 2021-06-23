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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

На Евро-2020 забили столько же автоголов, сколько на всех предыдущих чемпионатах Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 20:18
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Мартин Дубравка забил седьмой автогол на Евро-2020. Текущий чемпионат Европы стал самым результативным по голам в свои ворота
Мартин Дубравка вошел в историю чемпионатов Европы
Мартин Дубравка вошел в историю чемпионатов Европы / Фото: Reuters

На Евро-2020 забили седьмой автогол. Вратарь сборной Словакии забил самый дикий автогол на Евро в матче против Испании. Трансляция Словакия – Испания есть на нашем сайте.

Автогол Дубравки стал не только нелепым, но и историческим – это был седьмой гол, забитый на Евро-2020 в свои ворота.

Это столько же, сколько было забито на предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых:

  • Евро-2000 – один автогол;
  • Евро-2004 – два автогола;
  • Евро-2008 – ноль автоголов;
  • Евро-2012 – один автогол;
  • Евро-2016 – три автогола.

Напомним, что сегодня ранее Швеция забила второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. В матче Швеция – Польша забит самый быстрый гол Евро-2020 и второй – в истории всех чемпионатов Европы. Автором супербыстрого мяча стал Эмиль Форсберг.

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И
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О
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3
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7
2
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3
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3
Чехия
3
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4
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Шотландия
3
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Г
О
1
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4:2
7
2
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3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
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1
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И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
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3
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3
4
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