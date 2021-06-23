На Євро-2020 забили стільки ж автоголів, скільки на всіх попередніх чемпіонатах Європи

Мартін Дубравка забив сьомий автогол на Євро-2020. Поточний чемпіонат Європи став найрезультативнішим по голам в свої ворота

Мартін Дубравка увійшов в історію чемпіонатів Європи / Фото: Reuters

На Євро-2020 забили сьомий автогол. Воротар збірної Словаччини забив дикий автогол на Євро в матчі проти Іспанії. Трансляція Словаччина – Іспанія є на нашому сайті.

Автогол Дубравки став не тільки безглуздим, а й історичним – це був сьомий гол, забитий на Євро-2020 в свої ворота.

Це стільки ж, скільки було забито на попередніх чемпіонатах Європи разом узятих:

Євро-2000 – один автогол;

Євро-2004 – два автоголи;

Євро-2008 – нуль автоголів;

Євро-2012 – один автогол;

Євро-2016 – три автоголи.

Нагадаємо, що сьогодні раніше Швеція забила другий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. У матчі Швеція – Польща забитий найшвидший гол Євро-2020 і другий – в історії всіх чемпіонатів Європи. Автором супершвидкого м'яча став Еміль Форсберг.