На Євро-2020 забили стільки ж автоголів, скільки на всіх попередніх чемпіонатах Європи

На Євро-2020 забили сьомий автогол. Воротар збірної Словаччини забив дикий автогол на Євро в матчі проти Іспанії. Трансляція Словаччина – Іспанія є на нашому сайті.
Автогол Дубравки став не тільки безглуздим, а й історичним – це був сьомий гол, забитий на Євро-2020 в свої ворота.
Це стільки ж, скільки було забито на попередніх чемпіонатах Європи разом узятих:
- Євро-2000 – один автогол;
- Євро-2004 – два автоголи;
- Євро-2008 – нуль автоголів;
- Євро-2012 – один автогол;
- Євро-2016 – три автоголи.
Нагадаємо, що сьогодні раніше Швеція забила другий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. У матчі Швеція – Польща забитий найшвидший гол Євро-2020 і другий – в історії всіх чемпіонатів Європи. Автором супершвидкого м'яча став Еміль Форсберг.