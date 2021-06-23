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Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

На Євро-2020 забили стільки ж автоголів, скільки на всіх попередніх чемпіонатах Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 20:18
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Мартін Дубравка забив сьомий автогол на Євро-2020. Поточний чемпіонат Європи став найрезультативнішим по голам в свої ворота
Мартін Дубравка увійшов в історію чемпіонатів Європи
Мартін Дубравка увійшов в історію чемпіонатів Європи / Фото: Reuters

На Євро-2020 забили сьомий автогол. Воротар збірної Словаччини забив дикий автогол на Євро в матчі проти Іспанії. Трансляція Словаччина – Іспанія є на нашому сайті.

Автогол Дубравки став не тільки безглуздим, а й історичним – це був сьомий гол, забитий на Євро-2020 в свої ворота.

Це стільки ж, скільки було забито на попередніх чемпіонатах Європи разом узятих:

  • Євро-2000 – один автогол;
  • Євро-2004 – два автоголи;
  • Євро-2008 – нуль автоголів;
  • Євро-2012 – один автогол;
  • Євро-2016 – три автоголи.

Нагадаємо, що сьогодні раніше Швеція забила другий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи. У матчі Швеція – Польща забитий найшвидший гол Євро-2020 і другий – в історії всіх чемпіонатів Європи. Автором супершвидкого м'яча став Еміль Форсберг.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
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Субота, 26 червня
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