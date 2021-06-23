Найдикіший автогол Євро-2020: воротар увігнав м'яч у свої ворота

Голкіпер збірної Словаччини не розібрався в ситуації і випадково вразив власні ворота в матчі проти Іспанії

Дубравка забив сам собі / Фото: Getty Images

Сьогодні в матчі третього туру Євро-2020 зустрічаються збірні Словаччини та Іспанії. Обидві команди мають шанси вийти до плей-оф чемпіонату Європи. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Словаччина – Іспанія на нашому сайті з відео голів.

Іспанці відкрили рахунок на 30-й хвилині. Після удару Альваро Морати м'яч влучив у поперечину, злетів вгору і падав вниз паралельно воротам. Голкіпер словаків Мартін Дубравка намагався вибити м'яч рукою, але по-волейбольному увігнав його в сітку власних воріт. Мабуть, це найкурйозніший гол цьогорічного Євро.

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