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Швеція забила другий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 19:41
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У матчі Швеція – Польща забито найшвидший гол Євро-2020 і другий – в історії всіх чемпіонатів Європи. Автором супершвидкого м'яча став Еміль Форсберг
Еміль Форсберг забив на 81-й секунді матчу
Еміль Форсберг забив на 81-й секунді матчу / Фото: Reuters

Збірна Швеції відкрила рахунок у матчі проти Польщі вже на 81-й секунді зустрічі. Відзначився Еміль Форсберг. Онлайн матчу Швеція – Польща є на нашому сайті.

Це найшвидший гол на Євро-2020 і другий за всю історію чемпіонатів Європи. Швидше був відкритий рахунок лише в матчі Росія – Греція на Євро-2004, коли Дмитро Кириченко забив через 65 секунд після стартового свистка, повідомляє Opta.

До речі, раніше на Євро-2020 Польща відзначилася супершвидким голом через 34 секунди в поєдинку проти Словаччини. Але зробили вони це на початку другого тайму.

Раніше ми писали, що на Євро-2020 вдруге оновили рекорд наймолодшого гравця. Кацпер Козловські побив рекорд Джуда Беллінгема і став наймолодшим дебютантом на чемпіонатах Європи. Рекордсмену немає і 18 років.

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І
Г
О
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Англія
3
2:0
7
2
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Чехія
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
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