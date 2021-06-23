Швеція забила другий найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи

У матчі Швеція – Польща забито найшвидший гол Євро-2020 і другий – в історії всіх чемпіонатів Європи. Автором супершвидкого м'яча став Еміль Форсберг

Еміль Форсберг забив на 81-й секунді матчу / Фото: Reuters

Збірна Швеції відкрила рахунок у матчі проти Польщі вже на 81-й секунді зустрічі. Відзначився Еміль Форсберг. Онлайн матчу Швеція – Польща є на нашому сайті.

Це найшвидший гол на Євро-2020 і другий за всю історію чемпіонатів Європи. Швидше був відкритий рахунок лише в матчі Росія – Греція на Євро-2004, коли Дмитро Кириченко забив через 65 секунд після стартового свистка, повідомляє Opta.

До речі, раніше на Євро-2020 Польща відзначилася супершвидким голом через 34 секунди в поєдинку проти Словаччини. Але зробили вони це на початку другого тайму.

Раніше ми писали, що на Євро-2020 вдруге оновили рекорд наймолодшого гравця. Кацпер Козловські побив рекорд Джуда Беллінгема і став наймолодшим дебютантом на чемпіонатах Європи. Рекордсмену немає і 18 років.