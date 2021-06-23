Швеция забила второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

В матче Швеция – Польша забил самый быстрый гол Евро-2020 и второй – в истории всех чемпионатов Европы. Автором супербыстрого мяча стал Эмиль Форсберг

Эмиль Форсберг забил на 81-й секунде матча / Фото: Reuters

Сборная Швеции открыла счет в матче против Польши уже на 81-й секунде встречи. Отличился Эмиль Форсберг. Онлайн матча Швеция – Польша есть на нашем сайте.

Это самый быстрый гол на Евро-2020 и второй за всю историю чемпионатов Европы. Быстрее был открыт счет лишь в матче Россия – Греция на Евро-2004, когда Дмитрий Кириченко забил спустя 65 секунд после стартового свистка, сообщает Opta.

Кстати, ранее на Евро-2020 Польша отметилась супербыстрым голом спустя 34 секунды в поединке против Словакии. Но сделали они это в начале второго тайма.

Ранее мы писали, что на Евро-2020 во второй раз обновили рекорд самого молодого игрока. Кацпер Козловски побил рекорд Джуда Беллингема и стал самым молодым дебютантом на чемпионатах Европы. Рекордсмену нет и 18 лет.