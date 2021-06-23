23 июня 45+1’
Швеция 1
Польша 0
23 июня 45+4’
Словакия 0
Испания 2
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Дания --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Швеция забила второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 19:41
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В матче Швеция – Польша забил самый быстрый гол Евро-2020 и второй – в истории всех чемпионатов Европы. Автором супербыстрого мяча стал Эмиль Форсберг
Эмиль Форсберг забил на 81-й секунде матча
Эмиль Форсберг забил на 81-й секунде матча / Фото: Reuters

Сборная Швеции открыла счет в матче против Польши уже на 81-й секунде встречи. Отличился Эмиль Форсберг. Онлайн матча Швеция – Польша есть на нашем сайте.

Это самый быстрый гол на Евро-2020 и второй за всю историю чемпионатов Европы. Быстрее был открыт счет лишь в матче Россия – Греция на Евро-2004, когда Дмитрий Кириченко забил спустя 65 секунд после стартового свистка, сообщает Opta.

Кстати, ранее на Евро-2020 Польша отметилась супербыстрым голом спустя 34 секунды в поединке против Словакии. Но сделали они это в начале второго тайма.

Ранее мы писали, что на Евро-2020 во второй раз обновили рекорд самого молодого игрока. Кацпер Козловски побил рекорд Джуда Беллингема и стал самым молодым дебютантом на чемпионатах Европы. Рекордсмену нет и 18 лет.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
1:0 (45+1’)
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0:2 (45+4’)
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22:00
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Суббота, 26 июня
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