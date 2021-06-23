23 июня 19:00 Видео
Швеция 3
Польша 2
23 июня 19:00 Видео
Словакия 0
Испания 5
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Германия --
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Евро-2020

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Самый дикий автогол Евро-2020: вратарь вогнал мяч в свои ворота

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 20:01
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Голкипер сборной Словакии не разобрался в ситуации и случайно поразил собственные ворота в матче против Испании
Дубравка забил сам себе
Дубравка забил сам себе / Фото: Getty Images

Сегодня в матче третьего тура Евро-2020 встречаются сборные Словакии и Испании. Обе команды имеют шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Смотрите онлайн-трансляцию матча Словакия – Испания на нашем сайте с видео голов.

Испанцы открыли счет на 30-й минуте. После удара Альваро Мораты мяч попал в перекладину, взмыл вверх и падал вниз параллельно воротам. Голкипер словаков Мартин Дубравка пытался выбить мяч рукой, но по-волейбольному вогнал его в сетку собственных ворот. Пожалуй, это самый курьезный гол нынешнего Евро.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
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Среда, 23 июня
3:2
Видео О матче
0:5
Видео О матче
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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