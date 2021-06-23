Самый дикий автогол Евро-2020: вратарь вогнал мяч в свои ворота

Голкипер сборной Словакии не разобрался в ситуации и случайно поразил собственные ворота в матче против Испании

Дубравка забил сам себе / Фото: Getty Images

Сегодня в матче третьего тура Евро-2020 встречаются сборные Словакии и Испании. Обе команды имеют шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. Смотрите онлайн-трансляцию матча Словакия – Испания на нашем сайте с видео голов.

Испанцы открыли счет на 30-й минуте. После удара Альваро Мораты мяч попал в перекладину, взмыл вверх и падал вниз параллельно воротам. Голкипер словаков Мартин Дубравка пытался выбить мяч рукой, но по-волейбольному вогнал его в сетку собственных ворот. Пожалуй, это самый курьезный гол нынешнего Евро.

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