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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Игрок сборной Украины после Евро-2020 получил "пацанский бумер"

Александр Трикиша Александр Трикиша
7 июля, 14:01
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Илья Забарный затюнинговал свой автомобиль, пока был в расположении сборной Украины на Евро-2020. Теперь игрок Динамо будет рассекать по столице на "пацанском бумере"
Илья Забарный затюнинговал свое авто
Илья Забарный затюнинговал свое авто / Фото: Reuters, Instagram

Пока игрок киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный защищал цвета национальной команды на полях Евро-2020, в столице тюнинговали его любимый автомобиль BMW M5. На сайте производителя цена такой модели стартует от 1,5 млн грн.

В салоне затюнинговали авто футболиста "по-пацански": полностью оклеили кузов в прозрачно-сатиновую бронепленку, сделали антихром молдингов и решетки радиатора, тонирование стекол, и поставили новые брендовые диски.

Отметим, что Забарный провел лишь первый сезон во взрослом футболе. 18-летний защитник ворвался в основу Динамо и застолбил за собой место в старте сборной, отыграв на Евро во всех матчах. Transfermarkt оценивает Илью в 6 миллионов евро.

Кстати, ранее Сабо назвал трех лучших игроков Украины на Евро-2020. Бывшему главному тренеру украинской национальной команды на чемпионате Европы понравились действия Георгия Бущана, Ильи Забарного и Андрея Ярмоленко.

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И
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Германия
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