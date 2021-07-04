3 июля 19:00 Видео
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00 Видео
Украина 0
Англия 4
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Сабо назвал трех лучших игроков Украины на Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
4 июля, 20:51
Копировать ссылку
Бывшему главному тренеру украинской национальной команды на чемпионате Европы понравились действия Георгия Бущана, Ильи Забарного и Андрея Ярмоленко
Бущан, Забарный и Ярмоленко
Бущан, Забарный и Ярмоленко / Фото: Reuters

Бывший тренер сборной Украины 81-летний Йожеф Сабо выделил всего трех игроков в ее составе на Евро-2020, где она завершила выступления в 1/4 финала, проиграв Англии 0:4.

"Бущан – номер 1. Он ворвался в основной состав сборной и Динамо. Забарный – но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой мальчик, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне не понравился", – приводит слова Йожефа Сабо Tribuna.com

По его словам, Украина – в топ-8 на Евро-2020, но она не топ-сборная. А 0:4 от Англии – это, считает Сабо, еще нормально. Могло быть поражение и покрупнее, если бы "англичане не остановились".

"Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли три матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил", – прошелся по всем нашим матчам на турнире Сабо

Андрей Шевченко и Йожеф Сабо
Андрей Шевченко и Йожеф Сабо / Фото: Reuters

Ранее Сабо пожурил Шевченко за то, что тот не выставил более свежий состав на Англию, но заявил, что Шева должен остаться тренером сборной Украины.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
1:2
Видео О матче
0:4
Видео О матче
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять