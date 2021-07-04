Сабо назвал трех лучших игроков Украины на Евро-2020

Бывший тренер сборной Украины 81-летний Йожеф Сабо выделил всего трех игроков в ее составе на Евро-2020, где она завершила выступления в 1/4 финала, проиграв Англии 0:4.
"Бущан – номер 1. Он ворвался в основной состав сборной и Динамо. Забарный – но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой мальчик, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне не понравился", – приводит слова Йожефа Сабо Tribuna.com
По его словам, Украина – в топ-8 на Евро-2020, но она не топ-сборная. А 0:4 от Англии – это, считает Сабо, еще нормально. Могло быть поражение и покрупнее, если бы "англичане не остановились".
"Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли три матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил", – прошелся по всем нашим матчам на турнире Сабо
Ранее Сабо пожурил Шевченко за то, что тот не выставил более свежий состав на Англию, но заявил, что Шева должен остаться тренером сборной Украины.