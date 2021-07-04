Сабо назвал трех лучших игроков Украины на Евро-2020

Бывшему главному тренеру украинской национальной команды на чемпионате Европы понравились действия Георгия Бущана, Ильи Забарного и Андрея Ярмоленко

Бущан, Забарный и Ярмоленко / Фото: Reuters

Бывший тренер сборной Украины 81-летний Йожеф Сабо выделил всего трех игроков в ее составе на Евро-2020, где она завершила выступления в 1/4 финала, проиграв Англии 0:4.

"Бущан – номер 1. Он ворвался в основной состав сборной и Динамо. Забарный – но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой мальчик, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне не понравился", – приводит слова Йожефа Сабо Tribuna.com

По его словам, Украина – в топ-8 на Евро-2020, но она не топ-сборная. А 0:4 от Англии – это, считает Сабо, еще нормально. Могло быть поражение и покрупнее, если бы "англичане не остановились".

"Игрой сборной Украины я не восхищен, мы проиграли три матча. Мне понравилась только встреча с Нидерландами. А во втором тайме матча с Северной Македонией мы уже держались за счет 2:1 и отбивались как могли. А потом проиграли Австрии, игра с нашей стороны была слабой и ужасной. А шведы сами виноваты, потому что выложились в матче с поляками, чтобы победить, хотя им было достаточно и 2:2. А на нас у них не хватило сил", – прошелся по всем нашим матчам на турнире Сабо

Андрей Шевченко и Йожеф Сабо / Фото: Reuters

Ранее Сабо пожурил Шевченко за то, что тот не выставил более свежий состав на Англию, но заявил, что Шева должен остаться тренером сборной Украины.