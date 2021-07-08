7 июля 22:00 Видео
Англия 2
Дания 1
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Вратарь сборной Англии всего на минуту побил рекорд, пропустив гол от Дании

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 09:55
Копировать ссылку
Кипер "трех львов" Джордан Пикфорд 721 минуту сохранял свои ворота в неприкосновенности, а англичане впервые получили в подарок на Евро автогол
Вратарь Джордан Пикфорд
Вратарь Джордан Пикфорд / Фото: Reuters

На чемпионате Европы определились оба финалиста. В ближайшее воскресенье за трофей на стадионе "Уэмбли" поспорят сборные Англии и Италии. В ночь на четверг во втором полуфинале статистики нашли несколько интересных фактов.

Узнайте, что сказал Стерлинг о скандальном эпизоде матча Англия – Дания: "Чистое пенальти".

Как оказалось, вчера вечером был побит национальный английский рекорд "сухости". 27-летний вратарь Эвертона Джордан Ли Пикфорд 721 минут не пропускал мяч. Это всего лишь на одну (!) минуту больше, чем в мае-июле 1966 года продержался Гордон Бэнкс. Обратим внимание, что тогда Англия выиграла домашний чемпионат мира.

Интересно, что родоначальники футбола впервые в истории чемпионатов Европы получили от соперников подарок в виде автогола. Хотя дважды подобное случалось на чемпионатах мира.

Полузащитник Арсенала Букайо Сака в 19 лет и 305 дней стал самым молодым англичанином в полуфиналах и финалах крупных турниров.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн 10-м точным ударом догнал по голам на ЧЕ и ЧМ самого Гари Линекера.

Английская команда спустя 55 лет снова попала в финал крупного турнира – это самый длительный перерыв в истории европейских сборных.

Читайте также: после ссоры на Евро футболисты сборной Украины отдыхают вместе.

Вашему вниманию – обзор матча Англия – Дания:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
2:1
Видео О матче
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять