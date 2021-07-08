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Воротар збірної Англії всього на хвилину побив рекорд, пропустивши гол від Данії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 09:55
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Кіпер "трьох левів" Джордан Пікфорд 721 хвилину зберігав свої ворота в недоторканності, а англійці вперше отримали в подарунок на Євро автогол
/ Фото: Reuters

На чемпіонаті Європи визначилися обидва фіналісти. У найближчу неділю за трофей на стадіоні "Вемблі" посперечаються збірні Англії та Італії. У ніч на четвер в другому півфіналі статистики знайшли кілька цікавих фактів.

Дізнайтеся, що сказав Стерлінг про скандальний епізод матчу Англія – Данія: "Чисте пенальті".

Як виявилося, вчора ввечері був побитий національний англійський рекорд "сухості". 27-річний воротар Евертона Джордан Лі Пікфорд 721 хвилин не пропускав м'яч. Це всього лише на одну (!) хвилину більше, ніж в травні-липні 1966 року протримався Гордон Бенкс. Звернемо увагу, що тоді Англія виграла домашній чемпіонат світу.

Цікаво, що родоначальники футболу вперше в історії чемпіонатів Європи отримали від суперників подарунок у вигляді автоголу. Хоча двічі подібне траплялося на чемпіонатах світу.

Півзахисник Арсеналу Букайо Сака в 19 років і 305 днів став наймолодшим англійцем в півфіналах і фіналах великих турнірів.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн 10-м точним ударом наздогнав по голам на ЧЄ та ЧС самого Гарі Лінекера.

Англійська команда через 55 років знову потрапила у фінал престижного турніру – це найтриваліша перерва в історії європейських збірних.

Читайте також: після сварки на Євро футболісти збірної України відпочивають разом.

До вашої уваги – огляд матчу Англія – Данія:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 7 липня
2:1
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