Воротар збірної Англії всього на хвилину побив рекорд, пропустивши гол від Данії

На чемпіонаті Європи визначилися обидва фіналісти. У найближчу неділю за трофей на стадіоні "Вемблі" посперечаються збірні Англії та Італії. У ніч на четвер в другому півфіналі статистики знайшли кілька цікавих фактів.
Дізнайтеся, що сказав Стерлінг про скандальний епізод матчу Англія – Данія: "Чисте пенальті".
Як виявилося, вчора ввечері був побитий національний англійський рекорд "сухості". 27-річний воротар Евертона Джордан Лі Пікфорд 721 хвилин не пропускав м'яч. Це всього лише на одну (!) хвилину більше, ніж в травні-липні 1966 року протримався Гордон Бенкс. Звернемо увагу, що тоді Англія виграла домашній чемпіонат світу.
Цікаво, що родоначальники футболу вперше в історії чемпіонатів Європи отримали від суперників подарунок у вигляді автоголу. Хоча двічі подібне траплялося на чемпіонатах світу.
Півзахисник Арсеналу Букайо Сака в 19 років і 305 днів став наймолодшим англійцем в півфіналах і фіналах великих турнірів.
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн 10-м точним ударом наздогнав по голам на ЧЄ та ЧС самого Гарі Лінекера.
Англійська команда через 55 років знову потрапила у фінал престижного турніру – це найтриваліша перерва в історії європейських збірних.
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До вашої уваги – огляд матчу Англія – Данія: