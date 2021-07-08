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Чистое пенальти – Стерлинг высказался о скандальном эпизоде матча Англия – Дания

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
8 июля, 08:33
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Атакующий полузащитник хозяев Рахим Стерлинг уверен, что против него нарушили правила, зацепив бедром, но главное, что судья назначил 11-метровый
Рахим Стерлинг, Англия - Дания
Рахим Стерлинг, Англия - Дания / Фото: Reuters

В среду поздно вечером Англия обыграла Данию во втором полуфинале чемпионата Европы и впервые в истории вышла в финал. Судьбу зрелищного и напряженного противостояния решил эпизод с назначением пенальти в ворота скандинавов в конце первого дополнительного тайма.

Рефери из Нидерландов Данни Маккели даже не стал лично смотреть повтор с помощью системы VAR. "Пострадавший" в той ситуации Рахим Стерлинг, который оказался на газоне, считает, что 11-метровый штрафной судьи назначили правильно. Слова 26-летнего вингера МанСити приводит Mirror:

"Я вошел в штрафную, а Мэле выставил правую ногу и зацепил меня. Это чистое пенальти. На самом деле, имеет значение только то, что мяч оказался в сетке.

Мы хорошо провели матч. Впервые пропустили, но хорошо отреагировали на гол. Мы знали, что будет сложно, но сохраняли терпение. Это еще один наш шаг в правильном направлении. Энергия и атмосфера во время игры – все было отлично. Теперь же нужно сосредоточиться на воскресном финале. Мы знаем, что значит футбол для Англии".

Узнайте, что перед пенальти на поле было два мяча – фейл судьи матча Англия – Дания.

Смотрите обзор матча Англия – Дания:

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