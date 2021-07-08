После скандала на Евро футболисты сборной Украины отдыхают вместе

Виталий Миколенко и Роман Яремчук повздорили во время матча с Австрией, проигранного со счетом 0:1, а сейчас вместе набираются сил перед новым сезоном

Роман Яремчук и Виталий Миколенко / Фото: Instagram

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук окончательно заиграли конфликт, который возник у них по ходу матча Евро-2020 с Австрией 0:1 прямо на поле.

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Тогда Яремчук выписал нагоняй Миколенко после того, как левый защитник Динамо в потенциально голевом моменте не смог дать ему точную передачу. Виталий не смолчал и в ответ, как можно было прочитать по его губам, послал форварда Гента на три буквы.

Впрочем, эмоциональная размолвка не переросла в скандал. Футболисты, как показали дальнейшие выступления Украины на Евро, забыли о ней чуть ли не сразу же. Окончательно же "топор войны" Миколенко и Яремчук зарыли после вылета с турнира, решив провести вместе отпуск в турецком Кемере.

Совместное фото с Яремчуком Миколенко опубликовал у себя в инстаграм-сториз.

Ранее мы писали, что Яремчук в отпуске приручил козла, а его жена ушла в будущее.

Между тем Миколенко и другим динамовцам Луческу сократил отпуск после Евро.