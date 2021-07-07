Хватит отдыхать! Луческу сократил отпуск игрокам сборной Украины

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу попросил игроков клуба, которые участвовали в Евро-2020, вернуться из отпуска раньше оговоренного срока. Ранее мы сообщали, что нападающий Динамо усилил неудачника чемпионата Испании.
Изначально вызванные на Евро-2020 украинские игроки Динамо должны были получить 12 дней отпуска – сообщает meta-ratings. Среди них – Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Тымчик.
Был в заявке сборной Украины и Денис Попов, но он досрочно покинул расположение команды из-за травмы икроножной мышцы. Украина завершила Евро-2020 3 июля поражением от Англии в четвертьфинале. И теперь ожидается, что футболисты начнут пребывать в расположение Динамо на сборе в Швейцарии 12-13 июля.
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Также от Динамо на Евро поехал Томаш Кендзера в составе сборной Польши, но она даже не вышла из группы и завершила чемпионат Европы гораздо раньше Украины.
Сегодня в Швейцарии Динамо ярко спаслось в матче с Люцерном. А новый чемпионат Украины стартует 25 июля.
Смотрите, как Динамо играло на сборе в Швейцарии