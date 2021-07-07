7 июля 13’
Англия 0
Дания 0
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
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Евро-2020

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Хватит отдыхать! Луческу сократил отпуск игрокам сборной Украины

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 22:07
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Главный тренер Динамо Мирча Луческу попросил игроков клуба, которые участвовали в чемпионате Европы-2020, вернуться из отпуска на несколько дней раньше
Мирча Луческу ждет сборников и Александра Караваева пораньше
Мирча Луческу ждет сборников и Александра Караваева пораньше / Фото: Reuters

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу попросил игроков клуба, которые участвовали в Евро-2020, вернуться из отпуска раньше оговоренного срока. Ранее мы сообщали, что нападающий Динамо усилил неудачника чемпионата Испании.

Изначально вызванные на Евро-2020 украинские игроки Динамо должны были получить 12 дней отпуска – сообщает meta-ratings. Среди них – Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Беседин, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Тымчик.

Артем Беседин получает помощь в матче со Швецией
Артем Беседин получает помощь в матче со Швецией / Фото: Reuters

Был в заявке сборной Украины и Денис Попов, но он досрочно покинул расположение команды из-за травмы икроножной мышцы. Украина завершила Евро-2020 3 июля поражением от Англии в четвертьфинале. И теперь ожидается, что футболисты начнут пребывать в расположение Динамо на сборе в Швейцарии 12-13 июля.

Читайте также: Премьер-лига подтвердила перенос матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины

Также от Динамо на Евро поехал Томаш Кендзера в составе сборной Польши, но она даже не вышла из группы и завершила чемпионат Европы гораздо раньше Украины.

Сегодня в Швейцарии Динамо ярко спаслось в матче с Люцерном. А новый чемпионат Украины стартует 25 июля.

Смотрите, как Динамо играло на сборе в Швейцарии

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
0:0 (13’)
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