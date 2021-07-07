Шевченко после вылета Украины обратился к итальянцам и болельщикам Милана

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко благодарен болельщикам с Апеннин за поддержку своей команды и рад за Италию Манчини, которая вышла в финал Евро-2020

Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после вылета команды с Евро-2020 от всего сердца поблагодарил болельщиков из Италии, которые поддерживали "сине-желтых" во время четвертьфинала в Риме с Англией (0:4). А также еще помнят выступления украинского нападающего за Милан.

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"От себя и всех украинцев благодарю болельщиков Милана и всех итальянских фанатов, которые поддерживали нас на этом турнире. Поздравляю Роберто Манчини, его штаб и всех в сборной Италии с тем, чего они достигли, и с выходом в финал", — написал Шевченко в своем Instagram

Напомним, что 6 июля в первом полуфинале в Лондоне сборная Италии в серии пенальти переиграла Испанию после 1:1 в основное время и стала первым финалистом чемпионата Европы-2020.

Ранее мы писали, останется ли Шевченко в сборной Украины. Тренер дал ответ после разгрома на Евро.

Смотрите, как Италия вышла в финал чемпионата Европы-2020