7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Шевченко после вылета Украины обратился к итальянцам и болельщикам Милана

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 16:49
Копировать ссылку
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко благодарен болельщикам с Апеннин за поддержку своей команды и рад за Италию Манчини, которая вышла в финал Евро-2020
Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев
Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после вылета команды с Евро-2020 от всего сердца поблагодарил болельщиков из Италии, которые поддерживали "сине-желтых" во время четвертьфинала в Риме с Англией (0:4). А также еще помнят выступления украинского нападающего за Милан.

Читайте также: У Шевы конфликт с Малиновским? Жена футболиста выступила с заявлением

"От себя и всех украинцев благодарю болельщиков Милана и всех итальянских фанатов, которые поддерживали нас на этом турнире. Поздравляю Роберто Манчини, его штаб и всех в сборной Италии с тем, чего они достигли, и с выходом в финал", — написал Шевченко в своем Instagram

Напомним, что 6 июля в первом полуфинале в Лондоне сборная Италии в серии пенальти переиграла Испанию после 1:1 в основное время и стала первым финалистом чемпионата Европы-2020.

Ранее мы писали, останется ли Шевченко в сборной Украины. Тренер дал ответ после разгрома на Евро.

Смотрите, как Италия вышла в финал чемпионата Европы-2020

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять