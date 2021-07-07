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Шевченко після вильоту України звернувся до італійців і вболівальникам Мілана

Олена Павлова Олена Павлова
7 липня, 16:49
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний уболівальникам з Апеннін за підтримку своєї команди і радий за Італію Манчіні, яка вийшла в фінал Євро-2020
Андрій Шевченко подякував італійцям
Андрій Шевченко подякував італійцям / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко після вильоту команди з Євро-2020 від щирого серця подякував уболівальникам з Італії, які підтримували "синьо-жовтих" під час чвертьфіналу в Римі з Англією (0:4). А також ще пам'ятають виступи українського нападника за Мілан.

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"Від себе і всіх українців дякую уболівальникам Мілана і всім італійським фанатам, які підтримували нас на цьому турнірі. Вітаю Роберто Манчіні, його штаб і всіх у збірній Італії з тим, чого вони досягли, і з виходом у фінал", – написав Шевченко у своєму Instagram

Нагадаємо, що 6 липня в першому півфіналі в Лондоні збірна Італії в серії пенальті переграла Іспанію після 1:1 в основний час і стала першим фіналістом чемпіонату Європи-2020.

Раніше ми писали, чи залишиться Шевченко в збірній України. Тренер дав відповідь після розгрому на Євро.

Дивіться, як Італія вийшла у фінал чемпіонату Європи-2020

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