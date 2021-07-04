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Евро-2020

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Останется ли Шевченко в сборной Украины? Ответ тренера после разгрома на Евро

Елена Павлова Елена Павлова
4 июля, 10:10
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Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко ответил на вопрос о своем будущем в сборной после крупно поражения от Англии и вылета с чемпионата в 1/4 финала
Андрей Шевченко проделала большую работу
Андрей Шевченко проделала большую работу / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после крупного поражения от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020 ответил на вопрос о своей возможной отставке. Отметим, что на этом турнире "сине-желтые" впервые в истории пробились в плей-офф чемпионатов Европы и преодолели первый раунд плей-офф.

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"Я доволен тем, как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в свойственный нашей команде футбол. Останусь ли я на своем посту? Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", – цитирует тренера УАФ

Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным
Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным / Фото: Reuters

Напомним, что действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца 2022 года, когда в Катаре должен финишировать чемпионат мира.

Ранее Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020, отметив, что нам еще рано брать такие вершины.

А Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

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И
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2
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3
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3
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3
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3
4
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3
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3
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Г
О
1
Нидерланды
3
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3
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Северная Македония
3
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0
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
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4
3
Хорватия
3
4:3
4
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Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
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5
2
Германия
3
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3
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