Останется ли Шевченко в сборной Украины? Ответ тренера после разгрома на Евро

Главный тренер украинской команды Андрей Шевченко ответил на вопрос о своем будущем в сборной после крупно поражения от Англии и вылета с чемпионата в 1/4 финала

Андрей Шевченко проделала большую работу / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после крупного поражения от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020 ответил на вопрос о своей возможной отставке. Отметим, что на этом турнире "сине-желтые" впервые в истории пробились в плей-офф чемпионатов Европы и преодолели первый раунд плей-офф.

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"Я доволен тем, как наша команда выступила. Поблагодарил футболистов за самоотдачу, за то, что они сегодня стремились играть в свойственный нашей команде футбол. Останусь ли я на своем посту? Сперва мы вернемся в Украину. Затем подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. И уже потом как УАФ, так и я примем решение. Есть время. Никто никуда не спешит", – цитирует тренера УАФ

Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным / Фото: Reuters

Напомним, что действующий контракт с Шевченко рассчитан до конца 2022 года, когда в Катаре должен финишировать чемпионат мира.

Ранее Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020, отметив, что нам еще рано брать такие вершины.

А Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

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