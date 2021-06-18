Впервые в истории Англия и Шотландия не забили голов на "Уэмбли"

Во втором туре группы D в Лондоне прошло британское дерби, которое практически вывело англичан в плей-офф и оставило шансы шотландцам побороться за 1/8 финала

0:0 - так завершился матч англичан и шотландцев на Евро-2020 / Фото: REUTERS

История противостояния Англии и Шотландии берет свое начало еще в позапрошлом веке. Команды сыграли между собой более сотни матчей. Но это всего второй в рамках чемпионатов Европы! Первый был на Евро-1996, когда Англия выиграла – 2:0.

Сегодняшний матч прошел в Лондоне на "Уэмбли". Туда на парковку не пустили легендарного шотландского тренера Алекса Фергюсона, который который стал сэром за победы для английского футбола, многие годы возглавляя Манчестер Юнайтед.

Англия играла первым номером и едва не забила быстрый гол. На 12-й минуте Маунт навесил в штрафную с углового, откуда сумел пробить головой Стоунс, но мяч угодил в каркас ворот!

Шотландия ответила опасно на 30-й минуте. Пикфорд потащил сложнейший удар О'Доннелла.

После перерыва картина игры не изменилась. Англичане больше контролировали мяч, но опасных моментов не было. У шотландцев момент создал Дайкс, но его удар с линии ворот вынес Джеймс.

Ничья – 0:0, которая практически выводит в плей-офф Англию и оставляет шанс для Шотландии. Интересно, что впервые за три десятка матчей команд на "Уэмбли" зрители не увидели голов.

Напомним, что другой матч этой группы уже завершился. Хорватия и Чехия разошлись миром – 1:1.

Теперь в последнем туре 22 июня встречаются: Чехия – Англия, Хорватия – Шотландия. Оба матча начнутся в 22:00.