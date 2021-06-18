18 июня 16:00 Видео
Швеция 1
Словакия 0
18 июня 19:00 Видео
Хорватия 1
Чехия 1
18 июня 22:00 Видео
Англия 0
Шотландия 0
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Впервые в истории Англия и Шотландия не забили голов на "Уэмбли"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
18 июня, 23:48
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Во втором туре группы D в Лондоне прошло британское дерби, которое практически вывело англичан в плей-офф и оставило шансы шотландцам побороться за 1/8 финала
0:0 - так завершился матч англичан и шотландцев на Евро-2020
0:0 - так завершился матч англичан и шотландцев на Евро-2020 / Фото: REUTERS

История противостояния Англии и Шотландии берет свое начало еще в позапрошлом веке. Команды сыграли между собой более сотни матчей. Но это всего второй в рамках чемпионатов Европы! Первый был на Евро-1996, когда Англия выиграла – 2:0.

Сегодняшний матч прошел в Лондоне на "Уэмбли". Туда на парковку не пустили легендарного шотландского тренера Алекса Фергюсона, который который стал сэром за победы для английского футбола, многие годы возглавляя Манчестер Юнайтед.

Англия играла первым номером и едва не забила быстрый гол. На 12-й минуте Маунт навесил в штрафную с углового, откуда сумел пробить головой Стоунс, но мяч угодил в каркас ворот!

Шотландия ответила опасно на 30-й минуте. Пикфорд потащил сложнейший удар О'Доннелла.

После перерыва картина игры не изменилась. Англичане больше контролировали мяч, но опасных моментов не было. У шотландцев момент создал Дайкс, но его удар с линии ворот вынес Джеймс.

Ничья – 0:0, которая практически выводит в плей-офф Англию и оставляет шанс для Шотландии. Интересно, что впервые за три десятка матчей команд на "Уэмбли" зрители не увидели голов.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

Напомним, что другой матч этой группы уже завершился. Хорватия и Чехия разошлись миром – 1:1.

Теперь в последнем туре 22 июня встречаются: Чехия – Англия, Хорватия – Шотландия. Оба матча начнутся в 22:00.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 18 июня
1:0
Видео О матче
1:1
Видео О матче
0:0
Видео О матче
Суббота, 19 июня
16:00
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19:00
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22:00
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