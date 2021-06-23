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В шести минутах от чуда. Венгрия упустила путевку в плей-офф

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июня, 23:53
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Сборная Германии дважды отыгрывалась в матче против венгров и завоевала право выступать в 1/8 финала чемпионата Европы
Немцам удалось дважды отыграться
Немцам удалось дважды отыграться / Фото: Getty Images

Сборная Венгрии закрутила лихую интригу в группе смерти. Сюда попали – Германия (чемпион мира-2014), Португалия (чемпион Европы-2016), Франция (чемпион мира-2018) и Венгрия, которая всего лишь четвертый раз играет на Евро.

Но сегодня венгры знатно попортили нервы немцам в Мюнхене. Все началось уже на 11-й минуте, когда Салаи головой замкнул подачу в штрафную. Головой могли забить и немцы. Но Хуммельс потряс перекладину.

До перерыва счет не изменился. А потом команды быстро обменялись мячами. Сначала обидный гол пропустили венгры. Вратарь Гулачи на выходе не попал по мячу, Хуммельс сделал скидку и Хаверц забил в пустые ворота. Но уже в следующей атаке венгры снова вышли вперед. Шафер в борьбе с двумя защитниками протолкнул головой мяч мимо Нойера.

Поражение означало вылет Германии с чемпионата Европы. Поэтому хозяева поля давили неистово. И таки дрогнула венгерская оборона. В самой концовке встречи Горецка спас от позора Германию.

Смотрите видео голов матча Германия – Венгрия.

Германия – Венгрия – 2:2
Голы: Хаверц (66), Горецка (84) – Салаи (11), Шафер (68)

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И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
3
1
2
0
4
3
1
5
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: Н Н В
2
Германия Германия Гер
3
1
1
1
6
5
1
4
Забитые 6
Пропущеные 5
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В П
3
Португалия Португалия Пор
3
1
1
1
7
6
1
4
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: Н П В
4
Венгрия Венгрия Вен
3
0
2
1
3
6
-3
2
Забитые 3
Пропущеные 6
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н П

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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