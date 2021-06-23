У шести хвилинах від дива. Угорщина втратила путівку в плей-офф

Збірна Німеччини двічі відігравалася в матчі проти угорців і завоювала право виступати в 1/8 фіналу чемпіонату Європи

Німцям вдалося двічі відігратися / Фото: Getty Images

Збірна Угорщини закрутила лиху інтригу в групі смерті. Сюди потрапили – Німеччина (чемпіон світу-2014), Португалія (чемпіон Європи-2016), Франція (чемпіон світу-2018) і Угорщина, яка всього лише четвертий раз грає на Євро.

Але сьогодні угорці знатно попсували нерви німцям в Мюнхені. Все почалося вже на 11-й хвилині, коли Салаї головою замкнув подачу в штрафну. Головою могли забити і німці. Але Хуммельс потряс поперечину.

До перерви рахунок не змінився. А потім команди швидко обмінялися м'ячами. Спочатку прикрий гол пропустили угорці. Воротар Гулачі на виході не влучив по м'ячу, Хуммельс зробив скидку і Хаверц забив у порожні ворота. Але вже в наступній атаці угорці знову вийшли вперед. Шафер в боротьбі з двома захисниками проштовхнув головою м'яч повз Нойєра.

Поразка означало виліт Німеччини з чемпіонату Європи. Тому господарі поля тиснули несамовито. І таки здалася угорська оборона. У самій кінцівці зустрічі Горецка врятував від ганьби Німеччину.

дивіться відео голів матчу Німеччина – Угорщина .

Німеччина – Угорщина – 2:2

Голи: Хаверц (66), Горецка (84) – Салаї (11), Шафер (68)