Германия против Венгрии: видео обзор матча Евро-2020

Венгерские футболисты дважды вели в счете, но перед финальным свистком Горецка вывел Германию в плей-офф чемпионата Европы

Нойер достает мяч из ворот после удара Салаи / Фото: Getty Images

В Мюнхене завершился матч группы F чемпионата Европы по футболу. Встречались сборные Германии и Венгрии, которые сохраняли шансы на выход в 1/8 финала. Но венграм нужно было обязательно побеждать. Мы вели онлайн-трансляцию матча Германия – Венгрия. А здесь – видео голов и обзоры таймов матча.

Германия – Венгрия – 2:2

0:1. 11' Салаи

1:1. 66' Хаверц

1:2. 68' Шафер

2:2. 84' Горецка

11 минута. После навеса в штрафную Адам Салаи головой отправил мяч в ворота Нойера

Обзор первого тайма

66 минута. Голкипер Венгрии на выходе не попадает кулаком по мячу – и Хаверц уже забивает в пустые ворота

68 минута. Шафер играет на опережение и головой отправляет мяч в сетку

84 минута. Горецка выводить Германию в плей-офф

Напомним, что сегодня сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы. Это стало возможным после побед Испании и Швеции. С кем и когда следующий матч Украины на Евро-2020: все расклады.