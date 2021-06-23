Германия против Венгрии: видео обзор матча Евро-2020

В Мюнхене завершился матч группы F чемпионата Европы по футболу. Встречались сборные Германии и Венгрии, которые сохраняли шансы на выход в 1/8 финала. Но венграм нужно было обязательно побеждать. Мы вели онлайн-трансляцию матча Германия – Венгрия. А здесь – видео голов и обзоры таймов матча.
Германия – Венгрия – 2:2
0:1. 11' Салаи
1:1. 66' Хаверц
1:2. 68' Шафер
2:2. 84' Горецка
11 минута. После навеса в штрафную Адам Салаи головой отправил мяч в ворота Нойера
Обзор первого тайма
66 минута. Голкипер Венгрии на выходе не попадает кулаком по мячу – и Хаверц уже забивает в пустые ворота
68 минута. Шафер играет на опережение и головой отправляет мяч в сетку
84 минута. Горецка выводить Германию в плей-офф
Напомним, что сегодня сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы. Это стало возможным после побед Испании и Швеции. С кем и когда следующий матч Украины на Евро-2020: все расклады.