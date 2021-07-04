Уже без Украины! Расписание полуфиналов Евро-2020 Поделиться Копировать ссылку

На чемпионате Европы осталось три матча, все они будут сыграны в Лондоне, на стадионе "Уэмбли". Полуфиналы пройдут 6 и 7 июля