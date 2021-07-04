Уже без України! Розклад півфіналів Євро-2020 Поділитися Копіювати лінк

На чемпіонаті Європи залишилося три матчі, всі вони будуть зіграні в Лондоні, на стадіоні "Уемблі". Півфінали пройдуть 6 і 7 липня