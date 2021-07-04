Уже без України! Розклад півфіналів Євро-2020

На чемпіонаті Європи визначилися півфінальні пари. На жаль, збірна України їде додому. Наша команда програла в 1/4 фіналу Англії. Проте, це кращий результат в історії національної команди.
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Тепер півфінальні пари виглядають так:
- 6 липня. Італія – Іспанія
- 7 липня. Англія – Данія
Нагадаємо, вам всі результати 1/4 фіналу
Швейцарія – Іспанія – 1:1 (1:3, пен.)
Голи: Шакірі (68) – Закарія (8, авт.)
Бельгія – Італія – 1:2
Голи: Лукаку (45+2) – Барелла (31), Інсіньє (44)
Чехія – Данія – 1:2
Голи: Шик (49) – Ділейні (5), Дольберг (42)
Україна – Англія – 0:4
Голи: Кейн (4), Магуайр (46), Кейн (50), Хендерсон (63)