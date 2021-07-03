Спасибо, тренер! Украина с гордо поднятой головой покидает Евро-2020

Сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020, но давайте поддержим наших футболистов – они подарили нам месяц праздника

Последний раз такой подъем футбольная Украина переживала в 2006 году. Тогда мы дошли до четвертьфинала чемпионата мира. С Шевой.

Спустя 15 лет Украина играла в четвертьфинале чемпионата Европы. С Андреем Николаевичем.

В футболе это редкое явление, когда крутой игрок становился крутым тренером. Он стал им...

Поначалу над Шевченко насмехались, критиковали, ненавидели. Наверное, были причины. Его появление в тренерском штабе сборной Украины перед Евро-2016 воспринималось неоднозначно. Как и назначение потом главным тренером – абсолютно без опыта.

Но Шевченко привык к трудностям, привык преодолевать препятствия. Всю карьеру его били по ногам, выбивали зубы, ломали нос. Не сломали...

Не сломали критиканы и тренерские начинания. Да, мы не попали на ЧМ-2018. Но не очень и хотелось туда ехать.

А дальше были лишь успехи. Победа в своем дивизионе Лиги наций, уверенный выход на Евро-2020. Победа и ничья с действующим чемпионом Европы Португалией, ничья с чемпионом мира Францией, победа над Испанией... Давно мы таких скальпов не снимали. Но даже не результат радовал. А атмосфера. Да, та самая. Особенная. Когда футболисты с удовольствием ехали в сборную, с удовольствием работали. Слушали тренеров, учились, развивались. Общались с болельщиками и благодарили за поддержку. Совместное с фанами "У-КРА-И-НА!" – это мурашки по коже.

Шевченко объединил страну, сделал громадной фан-зоной – от Луганска до Ужгорода, от Киева до Севастополя. Мы снова гордимся нашей сборной. Мы снова гордимся нашим футболом. Спасибо, тренер!