21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 18’
Россия 0
Дания 0
21 июня 19’
Финляндия 0
Бельгия 0
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Украине просто не хватало сил: Шевченко эмоционально объяснил поражение от Австрии

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 22:15
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Главный тренер украинской команды считает, что сегодня на Евро-2020 в Бухаресте сборная играла на том уровне, который позволяла физическая форма футболистов
Андрей Шевченко расстроен результатом
Андрей Шевченко расстроен результатом / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал неудачу в матче со сборной Австрии. Поражение 0:1 в последнем туре группового этапа отбросило "сине-желтых" на третье место в группе. А в 1/8 финала проходит только четыре лучшие третьи команды из шести.

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"Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается. Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости", – цитирует Шевченко tribuna.com

Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины
Андрей Шевченко на тренировке сборной Украины / Фото: Reuters

"Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма"

Ранее аналитики назвали худшего игрока Украины в матче с Австрией.

Смотрите обзор матча Украина – Австрия

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
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0:0 (18’)
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0:0 (19’)
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Вторник, 22 июня
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