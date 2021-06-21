21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 21’
Россия 0
Дания 0
21 июня 19’
Финляндия 0
Бельгия 0
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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За кого теперь болеть Украине? Четыре варианта, как нам остаться на Евро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 июня, 21:42
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Поражением от Австрии сборная Украины поставила себя на грань вылета с чемпионата Европы, но есть еще небольшие шансы остаться – вот, что для этого нужно
Теперь сборной Украины остается ждать
Теперь сборной Украины остается ждать

Сборная Украины задачу минимум не выполнила. Нашей команде хватило бы и ничейного результата для выхода в плей-офф. Проиграли. Теперь рассказываем варианты, как нам еще остаться на Евро.

Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших сборных, которые займут третьи места. У Украины три очка и разница мячей -1 (4:5). Пока что ситуация среди третьих мест такая:



Посмотрим на конкурентов.

Группа А

Тут все уже понятно. Третье место заняла сборная Швейцарии, которая с четырьмя очками опережает Украину.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
3
3
0
0
7
0
7
9
Забитые 7
Пропущеные 0
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
3
1
1
1
4
5
-1
4
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н
4
Турция Турция Тур
3
0
0
3
1
8
-7
0
Забитые 1
Пропущеные 8
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П

Группа В

Самая запутанная ситуация. На выход в плей-офф претендуют все четыре команды. Есть вероятность, что три команды могут набрать по шесть баллов и выйти в 1/8 финала. Для этого нужны победы России над Данией и Финляндии над Бельгией. Также Россия и Финляндия будут выше Украины, если сыграют вничью в последнем туре.

В случае поражения России от Дании на первый план выйдет разница голов. Сейчас у Дании -2, при минимальной победе станет -1, как и у Украины, но у нас больше забитых (сейчас – 4 против 1). Но если проиграют финны, то нас устроит победа датчан с любым счетом.

Что нам нужно: Победа Дании и поражение Финляндии. Либо победа Дании 1:0, 2:1, при ничьей Финляндии. Либо победа/ничья России при поражении Финляндии.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

Группа D

Хорватия и Шотландия имеют по одному баллу перед последним туром. Победитель этой пары наберет четыре очка и в любом случае будет опережать нашу команду. А еще здесь выступают Чехия и Англия, уже имеющие по четыре балла. Единственный шанс для Украины – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.

Что нам нужно: ничья в матче Хорватия – Шотландия.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Чехия Чехия Чех
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В
2
Англия Англия Анг
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
3
Хорватия Хорватия Хор
2
0
1
1
1
2
-1
1
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П
4
Шотландия Шотландия Шот
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забитые 0
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: Н П

Группа Е

Швеция уже имеет четыре балла, у Словакии три очка, но впереди матч против Испании. В случае ничьей словаки наберут четыре балла и будут выше Украины, поражение оставит три очка и отрицательную разницу мячей при меньшем количестве забитых голов, если, конечно Испания не выиграет со счетом 3:2 и выше. Тогда у Украины и Словакии могут быть одинаковые показатели и в ход пойдет подсчет карточек или даже рейтинг сборной.

А еще есть Польша. У них сейчас один балл и матч против Швеции. Победа принесет полякам еще три балла и место выше Украины в сводной таблице третьих команд.

Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Группа F

Португалия имеет три балла, но также +1 в разнице мячей и большее количество забитых голов. Даже поражение со счетом 0:2 от Франции оставит Роналду и компанию выше Украины. Германии хватит ничьей в матче с Венгрией, чтобы опередить нашу команду. Венграм же нужна крупная победа.

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Итог: для выхода Украины в плей-офф Евро-2020 надо, чтобы минимум в двух из четырех групп сложился такой нужный нам пасьянс.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
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0:0 (21’)
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