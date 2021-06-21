21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 18’
Россия 0
Дания 0
21 июня 19’
Финляндия 0
Бельгия 0
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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А был героем: аналитики назвали худшего игрока Украины в матче с Австрией

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 21:38
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Самую низкую оценку за матч с австрийцами в составе нашей сборной получил нападающий Роман Яремчук, который в предыдущих двух поединках был одним из лучших
Форвард сборной Украины Роман Яремчук
Форвард сборной Украины Роман Яремчук / Фото: Reuters

Роман Яремчук, забивавший в первых двух матчах Украины на Евро-2020, признан худшим игроком нашей национальной команды в поединке с Австрией, в котором мы проиграли 0:1.

После этого поражения команда Шевченко финишировала на третьем месте в группе и рискует не выйти в 1/8 финала.

Аналитики WhoScored поставили Яремчуку 5,8 балла – самую низкую оценку среди игроков украинской сборной. Самая высокая (6,9) досталась вратарю Георгию Бущану.

Оценки игрокам основы сборной Украины от WhoScored

Бущан (6,9) – Караваев (6,5), Забарный (6,6), Матвиенко (6,7), Миколенко (6,0) – Сидорчук (6,5), Малиновский (6,3), Зинченко (6,1), Шапаренко (6,3), Ярмоленко (6,0) – Яремчук (5,8).

Оценки игрокам сборной Украины, вышедшим на замену

Цыганков (6,1), Беседин (6,0), Марлос (6,1).

Обзор матча Украина – Австрия (0:1)

Добавим, что у сборной Украины остаются шансы попасть в 1/8 Евро. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Смотри на: О матче
0:3
Смотри на: О матче
0:0 (18’)
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0:0 (19’)
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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