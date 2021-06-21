А был героем: аналитики назвали худшего игрока Украины в матче с Австрией

Роман Яремчук, забивавший в первых двух матчах Украины на Евро-2020, признан худшим игроком нашей национальной команды в поединке с Австрией, в котором мы проиграли 0:1.
После этого поражения команда Шевченко финишировала на третьем месте в группе и рискует не выйти в 1/8 финала.
Аналитики WhoScored поставили Яремчуку 5,8 балла – самую низкую оценку среди игроков украинской сборной. Самая высокая (6,9) досталась вратарю Георгию Бущану.
Оценки игрокам основы сборной Украины от WhoScored
Бущан (6,9) – Караваев (6,5), Забарный (6,6), Матвиенко (6,7), Миколенко (6,0) – Сидорчук (6,5), Малиновский (6,3), Зинченко (6,1), Шапаренко (6,3), Ярмоленко (6,0) – Яремчук (5,8).
Оценки игрокам сборной Украины, вышедшим на замену
Цыганков (6,1), Беседин (6,0), Марлос (6,1).
Обзор матча Украина – Австрия (0:1)
Добавим, что у сборной Украины остаются шансы попасть в 1/8 Евро. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.