А был героем: аналитики назвали худшего игрока Украины в матче с Австрией

Самую низкую оценку за матч с австрийцами в составе нашей сборной получил нападающий Роман Яремчук, который в предыдущих двух поединках был одним из лучших

Форвард сборной Украины Роман Яремчук / Фото: Reuters

Роман Яремчук, забивавший в первых двух матчах Украины на Евро-2020, признан худшим игроком нашей национальной команды в поединке с Австрией, в котором мы проиграли 0:1.

После этого поражения команда Шевченко финишировала на третьем месте в группе и рискует не выйти в 1/8 финала.

Аналитики WhoScored поставили Яремчуку 5,8 балла – самую низкую оценку среди игроков украинской сборной. Самая высокая (6,9) досталась вратарю Георгию Бущану.

Оценки игрокам основы сборной Украины от WhoScored

Бущан (6,9) – Караваев (6,5), Забарный (6,6), Матвиенко (6,7), Миколенко (6,0) – Сидорчук (6,5), Малиновский (6,3), Зинченко (6,1), Шапаренко (6,3), Ярмоленко (6,0) – Яремчук (5,8).

Оценки игрокам сборной Украины, вышедшим на замену

Цыганков (6,1), Беседин (6,0), Марлос (6,1).

Обзор матча Украина – Австрия (0:1)

Добавим, что у сборной Украины остаются шансы попасть в 1/8 Евро. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.