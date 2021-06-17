17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украина и Северная Македония определились с формой на матч Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 июня, 11:36
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Украина впервые на Евро-2020 сыграет в желтом комплекте формы. Македония выйдет на матч против команды Андрея Шевченко в традиционных красных цветах
Украина сыграет против Македонии в новом комплекте формы
Украина сыграет против Македонии в новом комплекте формы / Фото: Reuters

Украина и Северная Македония определились с комплектами формы, в которых сыграют во втором туре Евро-2020. Украина – Северная Македония онлайн уже доступен на нашем сайте.

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На предматчевом совещании было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Северная Македония сыграет в красном. Наш вратарь выйдет на поле в салатовых цветах, а голкипер Македонии – в сером комплекте.

Напомним, что стартовый матч на Евро-2020 Украины проводила в синей форме и потерпела поражение от Нидерландов со счетом 2:3. Надеемся, что желтый комплект принесет команде Андре Шевченко удачи.

Ранее мы приводили прогноз погоды во время матча Украина – Северная Македония. Украина на третьем Евро подряд может попасть под ливень. Два предыдущих случая завершились для нашей команді поражениями. Шева надеется, что в этот раз игру не придется останавливать.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Четверг, 17 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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Пятница, 18 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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22:00
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