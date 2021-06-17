Україна і Північна Македонія визначилися з формою на матч Євро-2020

Україна вперше на Євро-2020 зіграє в жовтому комплекті форми. Македонія вийде на матч проти команди Андрія Шевченка в традиційних червоних кольорах

Україна зіграє проти Македонії в новому комплекті форми / Фото: Reuters

Україна і Північна Македонія визначилися з комплектами форми, в яких зіграють у другому турі Євро-2020. Україна – Північна Македонія онлайн вже доступний на нашому сайті.

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На передматчевій нараді було вирішено, що збірна України проведе зустріч в жовтому комплекті форми. Північна Македонія зіграє в червоному. Наш воротар вийде на поле в салатових кольорах, а голкіпер Македонії – в сірому комплекті.

Нагадаємо, що стартовий матч на Евро-2020 України проводила в синій формі і зазнала поразки від Нідерландів з рахунком 2:3. Сподіваємося, що жовтий комплект принесе команді Андре Шевченка удачі.

Раніше ми приводили прогноз погоди під час матчу Україна – Північна Македонія. Україна на третьому Євро поспіль може потрапити під зливу. Два попередніх випадки завершилися для нашої команді поразками. Шева сподівається, що цього разу гру не доведеться зупиняти.