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Тренер сборной Англии объяснил выбор пенальтистов в финале Евро с Италией

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 13:02
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Гарет Саутгейт заявил, что он сам решил, кто будет участвовать в серии 11-метровых и всю вину за неудачу взял на себя. Но далеко не все ему верят
Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд
Гарет Саутгейт и Маркус Рэшфорд / Фото: Reuters

Сборная Италии второй раз стала чемпионом Европы, переиграв в Лондоне команду Англии. Судьбу трофея решила "футбольная лотерея", в которой удачливей оказались гости. Лишь половина ударов с "точки" достигла цели, подопечные Роберто Манчини победили 3:2. Однако у хозяев два раза не смогли забить футболисты, которые вышли на замену на последней минуте – Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, а решающий удар доверили 19-летнему Букайо Сака из Арсенала.

Тем временем Моуринью жестко размазал сборную Англии после финала: "Они убежали от ответственности".

После игры главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт сказал, что команду пенальтистов формировал он сам. Его слова приводит BBC:

"Я выбрал бьющих по тому, как и что футболисты делали на тренировках. За это отвечаю я. Мы побеждали как команда, а теперь все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти – это был мой выбор, который целиком лежит на мне".

Напомним, что кипер англичан Джордан Пикфорд справился с ударами Андреа Белотти и Жоржиньо, но этого не хватило даже для продолжении серии пенальти.

Читайте также: финал Евро-2020 установил рекорд по количеству зрителей. Сколько фанов посетило турнир.

Смотрите обзор финального матча:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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