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Финал Евро-2020 установил рекорд по количеству зрителей. Сколько фанов посетило турнир

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 11:35
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В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса футбольные стадионы в основном заполнялись не более, чем на 75 процентов, но и не менее, чем на 25
Фанаты сборной Италии
Фанаты сборной Италии / Фото: Reuters

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы, который завершился вчера поздно вечером финальным противостоянием в столице Великобритании. Собственно, решающий матч Англия – Италия собрал рекордную аудиторию турнира – 67 тысяч 173 зрителя.

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Естественно, что общее количество болельщиков, которые смогли попасть на трибуны, существенно меньше, чем на предыдущих турнирах – из-за коронавируса. Впрочем, все матчи Евро-2020 прошли с фанатами: где-то их пускали 25%, а где-то – и 75%. Всего же на матчах побывало 1 миллион 99 тысяч 688 зрителей.

Об этом сообщает ВВС.

Несмотря на то, что на последние матчи на стадионе "Уэмбли" заполняли трибуны на 3/4, в Лондоне уже в полуфиналах превзошли показатели Будапешта. На одном из них зафиксировали 57811 болельщиков, на другом – 64950.

Напомним, что лучшим игроком Евро-2020 признали безработного.

В столице Венгрии, единственном городе Евро-2020, продавали билеты на все 100% мест. Там на матчах местной сборной на групповом этапе бывало около 56 тысяч фанатов.

Тем временем итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы.

Смотрите обзор эмоционального матча Венгрия – Германия на "Пушкаш Арене":

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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