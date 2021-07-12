Финал Евро-2020 установил рекорд по количеству зрителей. Сколько фанов посетило турнир

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса футбольные стадионы в основном заполнялись не более, чем на 75 процентов, но и не менее, чем на 25

Фанаты сборной Италии / Фото: Reuters

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы, который завершился вчера поздно вечером финальным противостоянием в столице Великобритании. Собственно, решающий матч Англия – Италия собрал рекордную аудиторию турнира – 67 тысяч 173 зрителя.

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Естественно, что общее количество болельщиков, которые смогли попасть на трибуны, существенно меньше, чем на предыдущих турнирах – из-за коронавируса. Впрочем, все матчи Евро-2020 прошли с фанатами: где-то их пускали 25%, а где-то – и 75%. Всего же на матчах побывало 1 миллион 99 тысяч 688 зрителей.

Об этом сообщает ВВС.

Несмотря на то, что на последние матчи на стадионе "Уэмбли" заполняли трибуны на 3/4, в Лондоне уже в полуфиналах превзошли показатели Будапешта. На одном из них зафиксировали 57811 болельщиков, на другом – 64950.

Напомним, что лучшим игроком Евро-2020 признали безработного.

В столице Венгрии, единственном городе Евро-2020, продавали билеты на все 100% мест. Там на матчах местной сборной на групповом этапе бывало около 56 тысяч фанатов.

Тем временем итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы.

Смотрите обзор эмоционального матча Венгрия – Германия на "Пушкаш Арене":