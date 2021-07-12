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Фінал Євро-2020 встановив рекорд за кількістю глядачів. Скільки фанів відвідало турнір

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 11:35
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У зв'язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу футбольні стадіони в основному заповнювалися не більше, ніж на 75 відсотків, але і не менш, ніж на 25
/ Фото: Reuters

Продовжуємо підбивати підсумки чемпіонату Європи, який завершився вчора пізно ввечері фінальним протистоянням в столиці Великобританії. Власне, вирішальний матч Англія – Італія зібрав рекордну аудиторію турніру – 67 тисяч 173 глядачі.

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Природно, що загальна кількість уболівальників, які змогли потрапити на трибуни, істотно менше, ніж на попередніх турнірах – через коронавірус. Втім, всі матчі Євро-2020 пройшли з фанатами: десь їх пускали 25%, а десь – і 75%. Всього ж на матчах побувало 1 мільйон 99 тисяч 688 глядачів.

Про це повідомляє ВВС.

Незважаючи на те, що на останні матчі на стадіоні "Вемблі" заповнювали трибуни на 3/4, в Лондоні вже в півфіналах перевершили показники Будапешта. На одному з них зафіксували 57811 уболівальників, на іншому – 64950.

Нагадаємо, що найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного.

У столиці Угорщини, єдиному місті Євро-2020, продавали квитки на всі 100% місць. Там на матчах місцевої збірної на груповому етапі бувало близько 56 тисяч фанатів.

Тим часом італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги.

Дивіться огляд емоційного матчу Угорщина – Німеччина на "Пушкаш Арені":

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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