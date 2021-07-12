Кращим бомбардиром Євро-2020 став автогол. Чому приз отримає Роналду, а не Шик

Португальський форвард забив п'ять м'ячів, як і чех, але провів на полі менше часу і зробив гольову передачу. Від своїх же м'яч у ворота влітав 11 раз

/ Фото: Reuters

Дуже незвичайний чемпіонат Європи вже став історією. У фіналі "Скуадра адзурра" здобула перемогу над родоначальниками футболу, а італійці поглумилися над англійською піснею: "Він їде в Рим". Прийшов час підбивати його підсумки.

Зокрема, найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного. А ось приз найкращого бомбардира отримає 36-річний Кріштіану Роналду. Португалець забив п'ять м'ячів, причому три з них – з пенальті. Він зробив по дублю в ворота збірних Угорщини і Франції, ще раз засмутив Німеччину. Дивіться, як Франція і Португалія видали видовищний матч з дублями Роналду і Бензема:

Також п'ять разів відзначився чеський форвард Патрік Шик. Однак він провів на полі більше ігрового часу і, на відміну від Роналду, гольовими пасами не запам'ятався. Тому приз дістанеться Кріштіану. Гравець Байєра двічі забив Шотландії, по разу Хорватії, Нідерландам та Данії. При цьому він лише раз пробив із 11-метрового.

А ось жарт, який почав гуляти чи не з самого старту ЧЄ, таки стала реальністю: "Найкращим бомбардиром став автогол". Відразу 11 (!) разів футболісти відправляли м'яч в свої ворота. Це більше, ніж на всіх попередніх турнірах разом узятих.

Дивіться всі автоголи групового етапу Євро-2020: парад восьми нещасть.

На стадії плей-оф авторами автоголів стали іспанець Педрі (в матчі 1/8 фіналу з хорватами), швейцарець Деніс Закарія (в чвертьфіналі з іспанцями) і датчанин Симон К'єр (в півфіналі з англійцями). Згадаймо, як збірна Англії зі скандалом пройшла Данію: