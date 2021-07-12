Італійські футболісти поглумилися над англійською піснею після перемоги на Євро-2020

Захисник Леонардо Бонуччі і хавбек Жоржиньйо занадто довго слухали байки про те, що футбол повертається додому і емоційно висловилися про це

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Пізно ввечері в неділю збірна Італії виграла чемпіонат Європи. І так гарячі хлопці з Апеннінського півострова не стримували емоцій після перемоги. Зокрема, дозволили собі пожартувати над поваленим суперником і старою піснею про те, що "футбол повертається додому".

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Англійці сподівалися, що їм вдасться вперше стати чемпіонами Європи, однак італійці розбили ці мрії. Тепер вже з повним правом тріумфатори змогли заявити, що трофей їде в Рим, а не "повертається додому". Ще на поле Леонардо Бонуччі вигукнув знакову фразу. Мабуть, занадто вже накипіло.

А трохи пізніше захисник Ювентуса в компанії з Жоржиньйо душевно проспівав ту ж пісеньку в підтрибунних приміщеннях стадіону "Вемблі".

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Нагадаємо, "Скуадра адзурра" вдруге стала найкращою на континенті. Раніше вона вигравала турнір в 1968 році, а проводиться він з 1960-го.

Дивіться огляд фіналу: