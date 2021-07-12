11 июля 22:00 Видео
Италия 1
Англия 1
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
Атлетик --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Итальянские футболисты поглумились над английской песней после победы на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 10:04
Копировать ссылку
Защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Жоржиньо слишком долго слушали басни о том, что футбол возвращается домой и эмоционально высказались об этом
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи / Фото: Reuters

Поздно вечером в воскресенье сборная Италии выиграла чемпионат Европы. И так горячие парни с Апеннинского полуострова не сдерживали эмоций после победы. В частности, позволили себе постебаться над поверженным соперником и старой песней о том, что "футбол возвращается домой".

Узнайте, что лучшим игроком Евро-2020 признали безработного. Но он – герой финала Евро.

Англичане надеялись, что им удастся впервые стать чемпионами Европы, однако итальянцы разбили эти мечты. Теперь уже с полным правом триумфаторы смогли заявить, что трофей едет в Рим, а не "возвращается домой". Еще на поле Леонардо Бонуччи выкрикнул знаковую фразу. Видимо, слишком уже накипело.

А чуть позже защитник Ювентуса в компании с Жоржиньо душевно пропел ту же песенку в подтрибунных помещениях стадиона "Уэмбли".

Читайте также: сборную Италию едва не разорвали в Риме после Евро.

Напомним, "Скуадра адзурра" второй раз стала лучшей на континенте. Ранее она выигрывала турнир в 1968 году, а проводится он с 1960-го.

Смотрите обзор финала:

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
1:1
Видео О матче
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять