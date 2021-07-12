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Тренер збірної Англії пояснив вибір пенальтістів у фіналі Євро з Італією

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 липня, 13:02
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Гарет Саутгейт заявив, що він сам вирішив, хто буде брати участь в серії 11-метрових і всю провину за невдачу взяв на себе. Але далеко не всі йому вірять
/ Фото: Reuters

Збірна Італії вдруге стала чемпіоном Європи, перегравши в Лондоні команду Англії. Долю трофея вирішила "футбольна лотерея", в якій більш вдалими виявилися гості. Лише половина ударів з "точки" досягла мети, підопічні Роберто Манчіні перемогли 3:2. Однак у господарів двічі не змогли забити футболісти, які вийшли на заміну на останній хвилині – Маркус Решфорд і Джейдон Санчо, а вирішальний удар довірили 19-річному Букайо Сака з Арсеналу.

Тим часом Моурінью жорстко розмазав збірну Англії після фіналу: "Вони втекли від відповідальності".

Після гри головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт сказав, що команду пенальтістів формував він сам. Його слова наводить BBC:

"Я вибрав гравців, що битимуть по тому, як і що футболісти робили на тренуваннях. За це відповідаю я. Ми перемагали як команда, а тепер всі разом несемо відповідальність за те, що не змогли виграти цей матч. Але що стосується пенальті – це був мій вибір, який цілком лежить на мені".

Нагадаємо, що кіпер англійців Джордан Пікфорд впорався з ударами Андреа Белотті і Жоржиньйо, але цього не вистачило навіть для продовження серії пенальті.

Читайте також: фінал Євро-2020 встановив рекорд за кількістю глядачів. Скільки фанів відвідало турнір.

Дивіться огляд фінального матчу:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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